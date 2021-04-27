النهضة الإخوانية تغضّ الطرف عن الجريمة الإرهابية في فرنسا و تدفع بالمؤسسات السيادية إلى المواجهة

رغم وضوح بيان اجتماع مجلس شورى حركة النهضة في دورته الـ49 المنعقد يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل الجاري عبر تقنية التواصل عن بعد وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء الكتلة البرلمانية وأعضاء المكتب السياسي ورؤساء مجالس الشورى الجهوية والكتاب العامين للجهات والخارج، فقد انبرى قادة التنظيم في «حملة تفسيرية» لمخرجات الاجتماع الذي كان هاما وربما استثنائيا إلى أبعد الحدود ليس فقط بالنظر إلى نوعية الحضور المكثف فيه والتوقيت الدقيق لالتئامه، وإنما لمخرجاته التى كانت على درجة كبيرة من «الوضوح الغامض» إن جاز القول والوضوح نلمسه في النقاط الـ13 التي تضمنها البيان بطبيعة الحال والغموض كذلك في النقاط التي غابت عنه أو ربما سقطت منه
وجوهر البيان المنشور في تقديرنا، هو أن النهضة تضع رئيسي الحكومة والبرلمان في مواجهة رئيس الجمهورية كما يرى أتباع وأنصار وحلفاء الحركة
واللاّفت أن نفس البيان الذي تحدّث عن الوضع في الشقيقة ليبيا وتمنّى للأشقاء الليبيين النجاح في مسيرتهم الحوارية التوافقية وبناء دولتهم وكذلك دعم أهلنا في فلسطين وانتفاضة القدس، لم يتضمن إشارة إلى الملف الاقتصادي وإلى زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء مسؤولي المؤسسات المالية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وخصوصا عدم التعرض إلى الجريمة الإرهابية التي هزّت فرنسا الجمعة الماضي أي عشية اجتماع الشورى والتي نفذها تونسي للأسف
وقد بادرت الحكومة ووزارة الخارجية وسفارة تونس في باريس وعدد من الاحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بإصدار بيانات تدين العملية في الوقت الذي نأى فيه «الحزب الحاكم» بنفسه عن الموضوع وهو أمر غير معهود في سلوك الأحزاب الكبيرة والحاكمة
وطبيعي في سياق الأزمة التي تعصف ببلادنا أن تتكثّف الإطلالات الإعلامية لقادة النهضة بعد البيان مثلما كانت مكثفة قبله وقبل اجتماع الشورى وهي إطلالات رسمت في المجمل جوهر مضامينه وتكفي هنا العودة إلى تصريحات علي العريض على سبيل المثال الذي قال أن : «رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يدخل في تأويل الدستور خاصة عندما يكون طرفا في قضية دستورية معينة يجب عليه أن يبتعد» ويضيف انه تمت الدعوة إلى «حوار بين الرئاسات الثلاث رفضه قيس سعيد ورفض تنظيم حوار وطني، وافشل كل مساعي الحوار» ووجّه في المقابل : خطابا يتضمن تهديدا ووعيدا وإحباطا وتقسيما
نفس الموقف تقريبا عبرت عنه القيادية والنائبة جميلة الكسيكسي والقياديون سامي الطريقي وسمير ديلو ومحمد القوماني وفتحي العيادي وغيرهم من «الصقور» و«الحمام» كما يقال
وجاء فصل الخطاب في حديث رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أمس إلى وسائل الإعلام حيث لخّص مخرجات الاجتماع في أربعة بنود أولها أنه ثمة بالفعل «تحويل وجهة للبلاد»، وثانيها أن «رئيس الجمهورية يُخالف الدّستور ويريد صلاحيات ليست له»، ويخلص ثالثا إلى انه «على رئيس الحكومة أن يجد حلاّ مع رئيس الجمهورية» ورابعا : في حال تمسّك رئيس الجمهورية برفض التحوير الوزاري، فعلى رئيس الحكومة و البرلمان تحمّل مسؤوليتهما
وتأتي التفاصيل في البيان، إذ جاءت الدعوة صريحة لرئيس الحكومة هشام المشيشي لتفعيل التحوير الوزاري الذي كان مجلس نواب الشعب قد صادق عليه منذ 3 اشهر وتحديدا يوم 26 جانفي المنقضي
واتهم مجلس الشورى هنا رئيس الجمهورية بتعطيل التحوير الوزاري الأمر الذي اثّر حسب نص البيان على الأداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة وفاقم الأضرار على عديد المستويات
وهنا تدعو النهضة إلى دعم كامل للحكومة وتقوية حزامها السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة وتذهب الى تحية الفعاليات السياسية والمدنية والفكرية الدستورية المختلفة التي قالت أنها عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية وعلوية الدستور واعتبرت ذلك أفضل ضمانة لحماية المسار الديمقراطي
ودون تقديم تفاصيل أو تسمية الأشياء بأسمائها وكشف أطرافها، ثمّنت الحركة ما قالت أنها سلسلة لقاءات سياسية وتشاوريّة جمعتها مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها وأوصت بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة وإطلاق الإصلاحات الضروريّة حسب بيان الشورى بطبيعة الحال الذي أشاد أيضا بالحوار وخصوصا ذاك الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مع الإشادة أيضا بالوحدة الوطنية
هكذا صوّرت النهضة حال تونس اليوم وصاغت رؤيتها للمخرج من الأزمة وهو في تقديرنا موقف يعكس رغبة غير مفهومة في الهروب المتواصل إلى الأمام ومحاولة استرضاء الأتباع والحلفاء كما اتفق، بل أخطر من ذلك تغذية الصراع بين المؤسسات، بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة ومن جهة ثانية بين رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب وتختفي في غضون ذلك الحركة في البرج العاجي وكأنها بريئة وغير مسؤولة عما نحن فيه وهذا التكتيك أو المراوغة لن تزيد إلا في تعكير الأجواء وإنهاك البلاد وشحن العباد وتهديد ما تبقى من تجربة الانتقال الديمقراطي فيها
بقلم: مراد علالة