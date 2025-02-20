النقابة الوطنية للصحفيين تعتبر إطلاق سراح محمد بوغلاب صفعة جديدة للمرسوم 54

بعد 11 شهرا من سلب الحرية محمد بوغلاب حر
قضت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 اليوم الخميس 20 فيفري 2025 بالإفراج عن الزميل الصحفي محمد بوغلاب والذي يلاحق على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال
وبذلك تهنئ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عائلة الزميل محمد بوغلاب وكل الزملاء/ات الصحفيين/ات بقرار إطلاق سراح الزميل
ويهمها تقديم الشكر لكل أعضاء هيئة الدفاع الذين قادوا هذه المعركة العادلة من أجل إعلاء قيم حرية التعبير وحرية الصحافة
وتعتبر النقابة إطلاق سراح الزميل صفعةً جديدة للمرسوم 54 الذي أثبتت كل الوقائع أنه سلاح للتنكيل بأصحاب الرأي والصحفيين
هذا القرار يؤكد ضرورة أن يكف رئيس البرلمان عن تلاعبه بالقانون وعن تعطيله لمبادرة تنقيح المرسوم 54 ومحاولات ردمها بين رفوف مكتب المجلس وتطالب النقابة بتسريع النظر فيها
كما تطالب النقابة بإطلاق سراح بقية الصحفيين والإعلاميين المسجونين وتؤكد أن مكانهم الطبيعي بين عائلاتهم و في منابر الإعلام التي يشتغلون بها
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين