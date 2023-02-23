النقابة الوطنية للصحفيين تدين وتستهجن تصريحات قيس سعيد العنصرية ضد المهاجرين

تتابع لجنة اخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهجمة العنصرية التي اندلعت خلال هذه الايام ضد المهاجرين و خاصة منهم غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء و التي انطلقت اثر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول هذه المسألة لتثير نعرات عنصرية خطيرة على مواقع التواصل الاجتماعي و لتبلغ بعض وسائل الإعلام
إن لجنة أخلاقيات المهنة ترفض مثل هذه التصريحات و تدينها وتستهجنها مهما كانت طبيعة الأطراف التي تطلقها وتتبناها وتنشرها، و تدعو عموم الصحفيين/ت و المؤسسات الاعلامية الى التحري في عرض مثل هذه المواضيع الخطيرة و الشائكة و النأي بها عن منطق الإثارة لأن عواقبها جد خطيرة
كما تدعو لجنة اخلاقيات المهنة الزملاء الصحفيين/ت و المؤسسات الإعلامية إلى طرح مثل هذه المسائل كالعنصرية و الهجرة غير النظامية بطريقة علمية و متوازنة من خلال مختصين دون الزج بالموضوع في المزايدات السياسية التي يعتمدها بعض السياسيين في المنابر الاعلامية
كما تهيب لجنة أخلاقيات المهنة بالزملاء الصحفيين للعمل على مثل هذه المواضيع الحساسة دون المس بالحقوق الانسانية الكونية و أهمها حرية التنقل و احترام الذات البشرية و احترام خصوصيات المجموعات البشرية ،مع الإلتزام التام بميثاق و شرف المهنة الذي يحترم في جوهره حقوق الانسان
لجنة أخلاقيات المهنة
بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين