النقابة الوطنية للصحفيين تدعو لوقفة احتجاجية مساندة لإلياس الغربي وهيثم المكي

دعوة لوقفة احتجاجية
تبعا لاستدعاء الزميلين الياس الغربي وهيثم المكي للبحث في قضية رفعتها ضدهما نقابة أمنية على خلفية تناول موضوع يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية، تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى المشاركة في وقفة مساندة للزميلين وتضامنا مع كل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والايقافات التعسفية، وتدعو شركاءها من منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلات ومناضلين للانخراط فعليا في معركة حرية التعبير في تونس، وذلك غدا الاثنين على الساعة العاشرة صباحا أمام إدارة الابحاث بالقرجاني
تونس في 21 ماي 2023
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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