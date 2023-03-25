النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين تمسك حكومة نجلاء بودن بتفعيل المرسوم 54 سيء الذكر

تواصل حكومة بودن تفعيل النصوص القانونية ذات الطابع الزجري والعقوبات السالبة للحرية في مواجهة حرية التعبير ورفض النقد الصحفي,حيث لجأت وزارة الشؤون الدينية إلى تفعيل المرسوم 54 سيء الذكر المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفية بجريدة « الصباح » منية العرفاوي على خلفية تدوينة ضمن شكايتها الاولى متهمة الصحفية بنشر أخبار زائفة، كما استندت الوزارة في شكايتها الثانية إلى مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية
وتم صباح اليوم الجمعة 24 مارس 2023 الاستماع إلى منية العرفاوي في ملفين تعلق الأول بتدوينة تنتقد إيقاف وزارة الشؤون الدينية شراكتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتدريب الائمة الخطباء، وتعلق الثاني بمقال ينتقد سياسة الوزارة في إدارة ملف الحج والعمرة
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين تمسك حكومة نجلاء بودن بتفعيل المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للمرة الثانية في حق الصحفيين وتعتبرها انتكاسة جديدة في معالجة الحكومة لملف حرية الصحافة. وتطالب النقابة السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإيقاف الفوري لتتبع الصحفية منية العرفاوي خارج إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وتدق النقابة ناقوس الخطر إزاء تأزم اوضاع حرية الصحافة في تونس، وتدعو كل المتدخلين للوقوف في وجه كل محاولات التراجع عن مكتسبات حرية التعبير
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين