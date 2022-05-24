النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستقبل وفدا عن البرلمان الأوروبي

قدّم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال استقباله اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 ، رفقة عضوات وأعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، لوفد عن البرلمان الأوروبي بسطة عن واقع الحريات الصحفية في تونس انطلاقا من دور النقابة في مراقبة مدى تطبيق تونس لالتزاماتها الدولية في مجال حماية الصحفيين، وقياس دقيق لكل الممارسات التي تقوم بها السلطة في هذا المجال سواء في مجال التشريع وبناء المؤسسات أو في احترام حرية العمل الصحفي وحق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات وتوفير حقهم في الحماية خلال تعرضهم للخطر وضمان المحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم
وعبّر نقيب الصحفيين التونسيين عن ارتياحه لمستوى تواصل البرلمان الأوروبي مع النقابة والمجتمع المدني التونسي خاصة خلال فترة ما بعد الثورة 2011 ، مشددا على أن الشراكة بين تونس وشركائها الأوروبيين يجب أن تكون قائمة على أساس الندية و رفض أي محاولات للتدخل في الشأن التونسي في اتجاه ضرب سيادة البلاد ، مع التحذير من الزج ببلادنا في أتون صراع المحاور، ومحاولة دفعها للاصطفاف والخضوع الأعمى لأي استراتيجيات دولية مهما كانت طبيعتها
من جهتها أكّدت رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي عن قناعتها بأن للنقابة والمجتمع المدني التونسي دورا حيويا في حماية الديمقراطية الوليدة في تونس، مشيرة في هذا الصدد إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حرية الصحافة والتعبير في تونس دون أي شروط
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مسؤول الإعلام والاتصال