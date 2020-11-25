النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصدربلاغ الإضراب لتلكؤ الحكومة في الإستجابة لمطالبهم

برقيــــــــــــــة إضــــــــــــراب
السادة
رئيس الحكومة
وزير الشؤون الاجتماعية
المدير العام لتفقدية الشغل
الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية
الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة الإذاعة التونسية
الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
تحيطكم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين علما بالقرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي يوم 19 نوفمبر 2020 والمتمثل في تنفيذ إضراب عام وطني حضوري لمدة يوم كامل وذلك يوم 10 ديسمبر 2020 بقطاع الإعلام
ويطالب المكتب التنفيذي ب
– النشر الفوري للاتفاقية المشتركة للصحفيين المحترفين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية الصادر يوم 09 نوفمبر 2020
– تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
– انتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار .
– تفعيل إجراءات دعم الصحفيين المتضررين من جائحة كورونا .
– إحداث الوكالة الوطنيّة للتصرف في الإشهار العمومي.
– الإسراع في تنفيذ قرار إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي
– وضع إستراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل مسار التفويت فيها وأصبح يهدد وجودها واستمراريتها
– الشروع في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي
– تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية وفق آلية الرأي المطابق
تونس في 25 نوفمبر 2020
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي