النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحدد يوم الخميس 10 ديسمبر موعدا للاضراب العام

انعقد اليوم الخميس 19 نوفمبر2020 اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للنظر في جملة من الملفات المطروحة في علاقة بحقوق الصحفيين المهنية والاقتصادية والمطالب المضمنة في بيان المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر الجاري. وعاين المكتب التنفيذي تواصل سياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة والتي اتضحت اكثر مع عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي لهذه الاتفاقية و مرور أكثر من أسبوع على صدور هذا الحكم
والتزاما بمقررات المكتب التنفيذي الموسع، قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق المشروعة للصحفيين على النحو التالي
– حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري الي غاية يوم الخميس 26 من نفس الشهر
– تحديد يوم الخميس 26 نوفمبر يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات بداية من الساعة 11 صباحا يليها تجمع بمقر النقابة
– تحديد يوم الخميس 10 ديسمبر الموافق للاعلان العالمي لحقوق الإنسان كموعد الاضراب العام في قطاع الصحافة والاعلام
وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين كافة منظوريها إلى التّجند للدفاع عن حقوقهم والمشاركة بكثافة في التحركات الاحتجاجية
تونس في 19 نوفمبر 2020
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
بيان