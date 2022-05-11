النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة في اغتيال شيرين أبو عاقلة بدم بارد

فُجعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتصفية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء 11 ماي أثناء تغطيتها للإجتياح الصهيوني لمخيم جنين، وتعتبر هذه الجريمة النكراء حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الصهيوني للصحفيين الشجعان في فلسطين من خلال استعمال أساليب قصووية في اخراس الأصوات الحرة والشجاعة
إن شجاعة شيرين أبو عاقلة وأمثالها في تحدي التهديدات والقتل الصهيوني تبرز بوضوح حيوية جيل كامل في الصحافة الفلسطينية والعربية في مقاومة الإحتلال الصهيوني وآلاته الوحشية والجبانة وانتصاره لقيم الحرية وتقرير المصير رغم كل الصعاب والتضحيات، وإن إغتيالها لن يملك إلا أن يخلق صحفيين أكثر شجاعة وعنادا
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإزاء هذا المصاب الجلل يهمها ان تعزي أعضاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة الزميلات والزملاء في فلسطين، وان تعزي زميلاتها وزملائها في شبكة الجزيرة، وأن
– تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة في اغتيال شيرين أبو عاقلة بدم بارد ، وتعتبر محاولات العدو الصهيوني وأجهزته الإعلامية قلب الأحداث في إستهدافها عملية اغتيال ثانية تستهدف كشف الحقيقة في الموضوع وتسعى الى مصادرة حق الراي العام العالمي في معرفة ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها
– تعتبر أن عملية الإغتيال الجبانة نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الصهيونية المتلاحقة في حق الصحافة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني وشيوع شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب لأقدم إحتلال في تاريخ البشرية
– تؤكد على أن استهداف الصحافة في فلسطين يندرج في إطار جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الصحفيين ووسائل الإعلام
– تدعو الهياكل المهنية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التنديد بهذه الجريمة النكراء ومساندة الزملاء في الاراضي الفلسطينية ودعم صمودهم ضد آلة القتل الصهيونية وادانة الجرائم المرتكبة في حقهم، ودعم جهودهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال والتشهير بها بكل الطرق والامكانيات، ومواصلة الضغط من اجل تسريع مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة الجنيات الدولية
– تدعو الدولة التونسية إلى إبداء موقف واضح وصارم من جريمة إغتيال شيرين أبو عاقلة وتذكر الرئيس قيس سعيد أن توصيفه للتطبيع بأنّه “خيانة عظمى”، لا يعفيه من أيّة أعذار أو ذرائع تَحُولُ دون ترجمة موقفه الى قرار تشريعي ملموس يُجرّمُ التطبيع
كما يهم النقابة أن تدعو عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء المجتمع المدني لوقفة أمام مقر النقابة اليوم الأربعاء بداية من منتصف النهار والنصف تنديدا بجريمة الإغتيال الجبانة للزميلة شيرين أبو عاقلة
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
بيـــــــــــــــــــان