النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنبه من خطورة استهداف المراسلين

14/06/2020 |

تعرض عدد من زميلاتنا وزملاءنا من مراسلي بعض وسائل الإعلام العربية اليوم الأحد 14 جوان 2020 أثناء تغطيتهم للحراك السياسي الذي انتظم أمام مقر مجلس نواب الشعب إلى شتى اصناف التهديد والسب والشتم ومحاولات المنع من العمل مصحوبة بتوجيه إتهامات بالعمالة ومناهضة الثورة، في استعادة لحملة مشابهة كانت عرفتها تونس في جانفي 2018 تأسست على اتهامات للصحفيين المراسلين بتشويه صورة تونس وتعمد الإثارة بخصوص تغطية الإحتجاجات الإجتماعية
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد نبهت منذ الاستحقاقات التشريعية والرئاسية الأخيرة إلى تشكل مجموعات تعمل على إستهداف عدد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية على خلفية الخطوط التحريرية لمؤسساتهم، يمكن أن تؤدي إلى جرائم خطيرة في حق حرية الصحافة والصحفيين على غرار الإعتداء بالعنف والاحتجاز القسري والتهديد بالتصفية. كما دعت النقابة الرئاسات الثلاث إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في حمايةاللطواقم الصحفية وتسهيل عملها بما يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.
ولا يمكن لحادثة اليوم الخطيرة إلا أن تؤكد حقيقة هذه المخاطر خاصة مع تصاعد الخطاب التحريضي وخطابات الكراهية ضد الصحفيين والمراسلين بما فيها من داخل مجلس نواب الشعب المعني بحماية الحريات في إطلاقيتها دون تمييز أو تجزئة
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع الطواقم الصحفية التي تعرضت اليوم للانتهاك الخطير، و ترفض هذه الممارسة القمعية والمتخلفة المتأسسة على قناعات وسياسات فاشية واجرامية وميليشياوية ترفض الرأي الآخر وتشيطنه وتكفره، فإنّها تدعو 

– النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في جريمة الإعتداء المذكور وتحملها مسؤولياتها في حماية زملائنا من مختلف التهديدات والتضييقات

– الرئاسات الثلاثة إلى التحرك العاجل وإطلاق الرسائل السياسية الضرورية حتى لا يحصل المحظور وتشهد الساحة السياسية أحداث تصفية للصحفيين
– وزير الداخلية إلى لقاء عاجل لتدارس هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية الضرورية لحماية الطواقم الصحفية المهددة بما في ذلك التأمين الفوري لمقرات سكنهم وعملهم
-عموم الصحفيين والهيئات الوطنية والدولية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا اعتداءات اليوم والانتباه إلى تأثير الصراعات السياسية والبرلمانية والغبن الإجتماعي على سلامة الصحفيين أثناء تغطية التحركات الاحتجاجية
وتشدّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن غالبية الصحفيين المراسلين لوسائل الاعلام الأجنبية هم صحفيون محترفون يعملون في اطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وتعتبر أن الحملات التي تستهدفهم ليست إلا محاولات لتدجينهم والضغط عليهم لمزيد التحكم في الاعلام وتوجيهه

تونس في 14 جوان 2020

النقابة الوطنية للصحفيين