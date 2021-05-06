النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت تصادق على التحرك الاحتجاجي

تبعا للبيان الصادر عن النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت بتاريخ 05/05/2021 والمتضمن موقف احتجاجي بخصوص بعض الممارسات المرتكبة في حق منخرطيها من أعوان المرافقات والتي وصلت إلى حد مآخذتهم إداريا لأسباب خارجة عن نطاقهم
يهم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل إعلان ما يلي
– المصادقة على التحرك الاحتجاجي المبرمج من قبل النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت
– مساندة أعوان المرافقات وحثهم على التعامل مع الشخصيات المهددة في إطار الحرفية العالية وتجنب التصريحات والخوض في نقاشات منقولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والامتناع عن الادلاء بأي موقف والاكتفاء بإعلام النقابة في حال الوقوع في استفزاز
– تكليف مكتب الدراسات لصياغة مشروع دليل إجراءات مهام المرافقة والتنسيق تباعا مع سلطة الإشراف لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى ما يلي
دليل إجراءات أعوان المرافق والمراقبة وضبط برنامج تكوين
– تعريف مهمة المرافقة والمراقبة وتحديد مهام الأعوان المعنيين بذلك
– تحديد المعايير الواجب اعتمادها للإذن بتعيين مرافقين لحماية شخصية مهددة وسحبها على الجميع دون استثناء
– إعداد محضر اتفاق إداري بين الطرف الإداري والشخصية المهددة يتضمن تحديد المخاطر والالتزامات العامة للطرفين
– ضبط برنامج تأهيلي لكل الشخصيات المهددة للوقوف عن كتب حول خصوصية العمل الأمني أثناء مهمة مرافقة وتقنيات التفاعل بين الشخصية والطرف الأمني