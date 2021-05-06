النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت تصادق على التحرك الاحتجاجي

06/05/2021 |

تبعا للبيان الصادر عن النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت بتاريخ 05/05/2021 والمتضمن موقف احتجاجي بخصوص بعض الممارسات المرتكبة في حق منخرطيها من أعوان المرافقات والتي وصلت إلى حد مآخذتهم إداريا لأسباب خارجة عن نطاقهم
يهم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل إعلان ما يلي

المصادقة على التحرك الاحتجاجي المبرمج من قبل النقابة القطاعية لإدارة حماية الشخصيات والمنشآت 

مساندة أعوان المرافقات وحثهم على التعامل مع الشخصيات المهددة في إطار الحرفية العالية وتجنب التصريحات والخوض في نقاشات منقولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والامتناع عن الادلاء بأي موقف والاكتفاء بإعلام النقابة في حال الوقوع في استفزاز

تكليف مكتب الدراسات لصياغة مشروع دليل إجراءات مهام المرافقة والتنسيق تباعا مع سلطة الإشراف لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى ما يلي

دليل إجراءات أعوان المرافق والمراقبة وضبط برنامج تكوين

تعريف مهمة المرافقة والمراقبة وتحديد مهام الأعوان المعنيين بذلك

تحديد المعايير الواجب اعتمادها للإذن بتعيين مرافقين لحماية شخصية مهددة وسحبها على الجميع دون استثناء 

إعداد محضر اتفاق إداري بين الطرف الإداري والشخصية المهددة يتضمن تحديد المخاطر والالتزامات العامة للطرفين 

ضبط برنامج تأهيلي لكل الشخصيات المهددة للوقوف عن كتب حول خصوصية العمل الأمني أثناء مهمة مرافقة وتقنيات التفاعل بين الشخصية والطرف الأمني