استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 13 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج وزير البيئة والشؤون المحلية السيد مصطفى العروي
وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع البيئي بالبلاد عموما، وخاصة قضية توريد النفايات المنزلية. وقدم السيد مصطفى العروي لرئيس الجمهورية التقرير الذي أنجزته الوزارة في الأيام الماضية والذي تمت إحالته على القضاء، كما تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتحميلها لأصحابها
كما تم التطرق إلى مجهودات الوزارة لإعادة ترحيل هذه النفايات إلى البلد الأصلي وطبقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل، فضلا عن التطرق أيضا إلى الشأن المحلي وتقدم مسار اللامركزية
النفايات الإيطالية موضوع لقاء قيس سعيد بوزير البيئة والشؤون المحلية السيد
13/11/2020 |
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 13 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج وزير البيئة والشؤون المحلية السيد مصطفى العروي