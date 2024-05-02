النساء الديمقراطيات ينظمن وقفة احتجاجية لمساندة بشرى بلحاج حميدة

من أجل العدل و العدالة والحق والحرية تدعو جمعية النساء الديمقراطيات الجميع للتحرك أمام محكمة الاستئناف تونس باب بنات وذلك يوم الخميس 2ماي على الساعة التاسعة صباحا،، المحامية الحقوقية و لمدافعة النسوية التي وهبت حياتها للدفاع عن كل القضايا العادلة
إن صديقتنا بشرى بلحاج حميدة تجد نفسها متهمة في قضية واهية و ملاحقة من اجل اعلائها صوت الحق أمام الظلم الغاشم و الاستبداد
بشرى بلحاج حميدة رمز النضال الحقوقي و رائدة الحركة النسوية المستقلة لن تواجه آلة الظلم وحدها، إن اتحادنا معها هو اتحاد من اجل قيم العدالة و حقوق الانسان
كونوا وكنّ في الموعد
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة نايلة الزغلامي