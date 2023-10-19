النجم المصري الدولي  محمد صلاح يدعو إلى توقيف المجازر بغزة

دعا النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي الى ضرورة السماح بتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة فورا مشيرا إلى أنه ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة
واضاف :يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا
ونقلت وكالة الانباء المصرية ( وكالة انباء الشرق الاوسط ) عن محمد صلاح،قوله في مقطع فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع .. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها
وقال محمد صلاح: يمر سكان غزة بأوضاع مزرية .. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى .. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا
وناشد محمد صلاح قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، قائلا : الإنسانية يجب أن تسود