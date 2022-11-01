الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل يفتح النار على حكومة قيس سعيد

نشر منذ حين سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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سمير سعيّد: « تونس لم يعد لديها خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي المُقدَم للنقد الدولي »؟
🏒تتكون الحكومة في 11 اكتوبر 2021 وما تعمل شي..
🎨تعمل ميزانية مبنية على الاقتراض الافتراضي من الخارج بما يقارب ثلث الميزانية..
🗝🔑تسكر وذنيها على اي مقترح..
🙈تواصل التغطية على الفشل..
🙊تواصل السكوت على التهرب الضريبي..
💱وتواصل حماية اللوبيات..
⚫ وتواصل سياسة تحميل الفشل على كاهل الشغالين..
⛔ يسكروا كل السبل وبعد ذلك يقولون لك لم يعد لنا مخرج..طبعا يدخلونك الزنقة ولا مخرج..
يرمونك في بئر ويأمروك ألا تبتل..
ملاحظة: حسب المرسوم 117 الحكومة تنفذ سياسة رئيس الدولة..
وحسب دستور 2022 ترجع سياساتها إلى رئيس الدولة..
وبدأت الجوقة في التقطير لتمرير ما تم في اللقاء المغلق مع الثلاثي النيويوركي المفاوض مع صندوق النقد الدولي