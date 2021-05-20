استغرب اليوم النائب بالبرلمان منجي الرحوي، عدم استيعاب رئيس الحكومة هشام المشاشو ان عمر حكومته يقترب من النهاية
وكتب الرحوي تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك، مساء اليوم الخميس، قال فيها « ما فهمتش وقتاش سي هشام يفهم ان حكومة المشيشي قد انتهت…مادام من في الحزام السياسي لهذه الحكومة قد بدأ يفكر ويقترح اسماءا بديلة ويعرب عن تخوفه من ارجاع هشام العهدة الى رئيس الجمهورية فاعلموا ان الأمر قد قضي وأن ساعة الصفر قريبة »، وفق نص التدوين
منجي الرحوي يرى أن عمر حكومة المشاشو يقترب من النهاية
20/05/2021 |
استغرب اليوم النائب بالبرلمان منجي الرحوي، عدم استيعاب رئيس الحكومة هشام المشاشو ان عمر حكومته يقترب من النهاية