النائب عماد أولاد جبريل يتساءل : نظام داخلي أم حرباء؟

لائحة سحب الثقة كغيرها من اللوائح يقع التصويت عليها إلكترونيا أو برفع اليد في حالة عدم وجود بطاقة التصويت الإلكترونية، ولا تخضع لعملية التصويت السري وهذا منصوص عليه بالنظام الداخلي، عكس هذا هو تحيل وخزعبلات نعلم المراد منها
من مساوئ هذه العهدة النيابية أنه في ظل غياب محكمة دستورية ينصب مكتب مجلس نواب الشعب نفسه محكمة دستورية، وما وقع اليوم صلب مكتب المجلس سيبقى عار في تاريخ البرلمان التونسي ووصمة عار للنواب المساندين لهذا القرار
⛔ النظام الداخلي في فصله 51 يتحدث عن جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه وليس كما يروج البعض حول جلسة تجديد الثقة التي لم يتطرق إليها النظام الداخلي إلا بالنسبة لرئيس الحكومة
⛔ التصويت على سحب الثقة يكون إما بالموافقة أو الرفض أو الإحتفاظ
⛔ يتم التصويت إما بالطريقة الإلكترونية أو برفع الأيدي أو بالمناداة وهو ما يجعل من إعتماد التصويت السري في جلسة سحب الثقة من رئيس المجلس في مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
⛔ هذا فضلا على تاريخ تحديد الجلسة الذي يدل على عدم الرغبة في حضور النواب وحرمان حقهم من النقاش العام في الجلسة العامة المخصصة لسحب الثقة
#مستمرون
النائب عماد أولاد جبريل