النائب حسونة الناصفي يعلن عن تضامنه الكامل و مساندته لزميلته عبير موسي المهددة بالتصفة

بعد أن نشرت في أول الليلة النائبة سماح دمق مساندتها الكاملة للأستاذة عبير موسي المهددة بالإغتيال نشر النائب حسونة الناصفي منذ دقائق بيان المساندة أسفلة على صفحته الرسمية بالفايسبوك
التهديدات بالتصفية و القتل التي لحقت الزميلة عبير موسي عضو مجلس نواب الشعب و رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أعلن عن تضامني الكامل مع الزميلة و مساندتها في هذا الظرف الذي تتعالى فيه مجددا أصوات التكفيريين و أعداء الوطن الرافضين لكل نفس معارض لهم في الأفكار أو السياسات مؤكدا رفضي القطعي لكل أشكال العنف السياسي مهما كان مصدرها و مهما كانت ضحيتها و أطالب السلطات و الجهات القضائية المسؤولة بالكشف السريع و التتبع الحيني لكل من ثبت تورطه في هذه الواقعة و محاسبة المسؤولين عنها و من يقف وراءهم و أدعوها للإعلان عن قائمة كل المستهدفين من هذه العناصر توقّيا من كل العواقب و اتعاضا من التجارب المريرة السابقة.
كما أدعو كل القوى الوطنية الصادقة إلى النأي بنفسها عن كل أشكال التفرقة و الانقسام في زمن يتطلب منا وحدة الصفّ و التضامن للوقوف أمام كل المحاولات التي تستهدف مكاسب الدولة و دعائمها
عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر
حسونة الناصفي
بيان مساندة