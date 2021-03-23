النائب حاتم المليكي يرى أن الإخواني الغنوشي يؤسس إلى دكتاتورية

قرار مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بمنع الرئيس لنائب من حضور جلسة إذا اعتبرو يعطل في عمل المجلس يسوقو فيه على أساس تطبيق القانون وقداش من جريمة ارتكبت بإسم تطبيق القانون
زيد عليه القرار هذا
* غير ديمقراطي على خاطر يستثني رئيس الجلسة بيدو اللي ما فما حد ينجم يطبقو عليه. معناها باش يولي فما شخص فوق القانون. تقريبا سلطان
* غير دستوري لانو يمنع الحق في الاحتجاج على ممارسات والا قرارات والا تصريحات. يعني يؤسس لدكتاتور ودكتاتورية
اللي يحب يعمل ديمقراطية بالرسمي ويضمن علوية القانون لازم يبدأ بروحو ويفكر في طريقة تسيير جديدة تضمن الحياد والنزاهة والشفافية والنجاعة موش يجري للعقوبات
الديمقراطية موش ساهلة
النائب حاتم المليكي