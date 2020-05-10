النائب حاتم المانسي يعلن تضامنه الكامل و مساندته للزميلة عبير موسي المهددة بالقتل

بيان مساندة
على إثر التهديدات بالتصفية و القتل التي لحقت الزميلة عبير موسي عضو مجلس نواب الشعب و رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أعلن عن تضامني الكامل مع الزميلة و مساندتها في هذا الظرف الذي تتعالى فيه مجددا أصوات التكفيريين و أعداء الوطن الرافضين لكل نفس معارض لهم في الأفكار أو السياسات مؤكدا رفضي القطعي لكل أشكال العنف السياسي مهما كان مصدرها و مهما كانت ضحيتها و أطالب السلطات و الجهات القضائية المسؤولة بالكشف السريع و التتبع الحيني لكل من ثبت تورطه في هذه الواقعة و محاسبة المسؤولين عنها و من يقف وراءهم و أدعوها للإعلان عن قائمة كل المستهدفين من هذه العناصر توقّيا من كل العواقب و اتعاضا من التجارب المريرة السابقة
كما أدعو كل القوى الوطنية الصادقة إلى النأي بنفسها عن كل أشكال التفرقة و الانقسام في زمن يتطلب منا وحدة الصفّ و التضامن للوقوف أمام كل المحاولات التي تستهدف مكاسب الدولة و دعائمها
عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر
النائب حاتم المانسي