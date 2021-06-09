النائبة منيرة عياري تقول للمشاشو ما كان يخشى سماعه : يا مجرم

بروتوكول رئيس الحكومة يتعمد عدم دعوتي للقاءه مع بعض ممثلي المجتمع المدني في جنيف بسويسرا لا لشيء الا لانني من المعارضة
واضح انك تؤمن بالديمقراطية وحريص عليها يا رئيس الحكومة التونسية وهذا شرف لك لم تكن لتحلم به
اعلمك يافاشل انني منتخبة من الشعب ومن واجبك دعوتي لتمثيل الشعب وايصال صوته يا من لا تسمع الا عصابات الفساد المالي الذين يتحكمون فيك مثل العرائس المتحركة
تحركك من اجل اللقاح متاخر جدا جدا
وكانك تتحرك كالحمار الذي يحمل اوزارا
ارواح من توفو ومن سيتوفون من التونسيين ولم يصلهم التلقيح في رقبتك يا مجرم
ها انا قلت ما كنت تخشى سماعه
النائبة منيرة عياري