النائبة مريم السعيدي تعلن دعمها و مساندتها اللامحدودة لزميلتها عبير موسي المهددة بالإغتيال

بعد تلقي السيدة النائب عبير موسي بلاغا من طرف السلط الأمنية يفيد بوجود تهديدات جدية بالاغتيال
فإننا وفي إطار إيماننا بمبدئ حرية الرأي و حرية التعبير كدعامة أساسية للمنظومة الديمقراطية التي قطعت فيها البلاد أشواطا متقدمة، نعلن دعمنا و مساندتنا اللامحدودة لزميلتنا النائبة كما نعلن شجبنا لهاتة الممارسات الاجرامية من طرف القوى الظلامية التي مازالت تحاول عبثا هدم ما بنته القوى السياسية عبر الحوار وتبادل وجهات النظر فخلافاتنا السياسية ومهما كان حجمها لن تمنعنا من التضامن مع السيّدة عبير موسي حفاظا على المسار الديمقراطي
و لذلك فإننا نطالب السلط الأمنية و القضائية باتخاذ كل ماهو متاح من اجراءات لوقف هاته المهازل
#عاشت تونس حرة أبد الدهر
النائبة مريم السعيدي