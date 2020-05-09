النائبة سماح دمق تعلن بكل قوة مساندتها الكاملة للأستاذة عبير موسي المهدَّدة بالاغتيال

قد لا اتفق مع عبير موسي، زميلتي عضو مجلس نواب الشعب، في عديد الاختيارات السياسية والمواقف والآراء وأساليب العمل، بحكم انتمائنا إلى حزبين سياسيين مختلفين،
ولكن حين تتعرض الأستاذة عبير موسي، المواطنة التونسية وزميلتي في مجلس نواب الشعب، إلى تهديدات جدية بالتصفية والاغتيال من الداخل والخارج
فأنا سماح دمق، عضو مجلس النواب، ومن منطلقات مواطنية ثابتة وحقوقية إنسانية سامية
أعلن بدون أي تردد وبكل قوة مساندتي الكاملة للأستاذة عبير المهدَّدة بالاغتيال
وأطالب مؤسسات الدولة، ولاسيما رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية كافة بحمايتها وحماية أسرتها، والتصدي لأي مخطط حاقد، يريد الزج بالبلاد في دوامة اغتيالات سياسية جديدة بعد سنوات من اغتيال شهداء الوطن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض
كما أطلب من كافة زملائي بمجلس نواب الشعب إعلان مساندتهم للزميلة عبير فوق انتماءاتنا الحزبية الضيقة، مع التحرك السريع، والترفع عن اَي اختلافات سياسية لا قيمة لها أمام سلامة التوانسة ووحدة الانتماء الوطني
تونس هي الوحيدة التي تجمعنا
من سماح دمق تونسية الوطن والعَلم