النائبة سماح دمق تعلن بكل قوة مساندتها الكاملة للأستاذة عبير موسي المهدَّدة بالاغتيال

09/05/2020 |

قد لا اتفق مع عبير موسي، زميلتي عضو مجلس نواب الشعب، في عديد الاختيارات السياسية والمواقف والآراء وأساليب العمل، بحكم انتمائنا إلى حزبين سياسيين مختلفين،
ولكن حين تتعرض الأستاذة عبير موسي، المواطنة التونسية وزميلتي في مجلس نواب الشعب، إلى تهديدات جدية بالتصفية والاغتيال من الداخل والخارج
فأنا سماح دمق، عضو مجلس النواب، ومن منطلقات مواطنية ثابتة وحقوقية إنسانية سامية
أعلن بدون أي تردد وبكل قوة مساندتي الكاملة للأستاذة عبير المهدَّدة بالاغتيال
وأطالب مؤسسات الدولة، ولاسيما رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية كافة بحمايتها وحماية أسرتها، والتصدي لأي مخطط حاقد، يريد الزج بالبلاد في دوامة اغتيالات سياسية جديدة بعد سنوات من اغتيال شهداء الوطن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض
كما أطلب من كافة زملائي بمجلس نواب الشعب إعلان مساندتهم للزميلة عبير فوق انتماءاتنا الحزبية الضيقة، مع التحرك السريع، والترفع عن اَي اختلافات سياسية لا قيمة لها أمام سلامة التوانسة ووحدة الانتماء الوطني
تونس هي الوحيدة التي تجمعنا

من سماح دمق تونسية الوطن والعَلم