النائبة ألفة المرواني تبيّن سبب الحكم عليها ابتدائيا بثمانية أشهر سجنا

نشرت ،البارحة ، ألفة المرواني النائبة الجديدة بمجلس نواب الشعب التدوينة أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك
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« بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.. »
« ثمانية أشهر ابتدائيا لنائب في البرلمان الجديد من أجل تدوينة فايسبوكية في سنة 2019 » خبر سرى بين الجميع وفي كافة وسائل الإعلام ولا أحد منهم تساءل عن محتوى التدوينة، ولا المقصود منها وبها . لا سرقت لا خطفت لا دلست و لم أعث فسادا في الأرض ولا قبلت رشوة من أيّ كان و لا خذيت متع الناس و الحمد لله … كنت دائما سدّا منيعا ضدّ الانتهازيّة واللّصوصيّة وكل أشكال الانحراف بالسّلطة و قمت بواجبي ومارست حقّي الذي أوكله لي القانون في الرّقابة والوقوف ضدّ الفساد في استغلال الملك العام وإهدار أموال المجموعة الوطنية
أعلم جيّدا أنّ المقصود ترذيل المشهد البرلماني قبل انطلاقته، والمقصود تشكيك النّاخبين في خياراتهم، وربّما أيضا تقليم بعض الأصوات الحرّة… لكن أطمئن الجميع أنّي لن أتوانى عن كشف ملفّات الفساد وتخريب أعشاش المفسدين كلفني ذلك ما كلفني
عاشت تونس