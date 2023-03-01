الموقوفون بسجني المرناقيّة ومنّوبة متمسكون برفض ما تعمد له سلطة سعيّد الإنقلابيّة

01/03/2023 |

على إثر الزّيارة التي أدّاها اليوم الأستاذان العيّاشي الهمّامي وسمير ديلو للقادة السّياسيّين الموقوفين بسجني المرناقيّة ومنّوبة في قضيّة « المؤامرة إيكس.إيكس .إيكس » و هم كلّ من السّيّدة والسّادة شيماء عيسى وعصام الشّابّي و جوهر بن مبارك و خيّام التّركي وعبد الحميد الجلاصي والأساتذة رضا بلحاج وغازي الشّوّاشي والازهرالعكرمي ، يهمّ هيئة الدّفاع عنهم إعلام الرّأي العام بما عبّر عنه السّياسيّون الموقوفون ظلما من

شكرهم لكلّ من ساندهم وأدان الانتهاكات التي تعرّضوا لها وإكبارهم لدور المحامين في كشف ما ارتكبته سلطة الانقلاب من تلفيق و ما مارسته من ضغوط على القضاة لإصدار بطاقات إيداع دون توقّف على استنطاق ولا مرافعات 

تمسّكهم بالنّضال المدني السّلمي ورفضهم لما تعمد له سلطة سعيّد الإنقلابيّة من إلصاق تهمة محاولة الإنقلاب لجميع معارضيها كذبا وبُهتانا 

دعوتهم جميع أنصار الدّيمقراطيّة ومناهضي الحكم الفردي لتوحيد تحرّكاتهم في وجه الإستبداد الشّعبويّ الزّاحف ، بقطع النّظر عن خلافاتهم السّياسيّة والحزبيّة

تونس في 28 فيفري 2023
عن هيئة الدّفاع
الأستاذان العيّاشي الهمّامي و سمير ديلو