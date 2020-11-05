أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمهدية، فتاة أصيلة الجهة، تبلغ من العمر 18 سنة، ثبت تبينها الفكري التكفيري الجهادي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني، خالد بن سلامة
وأضاف بن سلامة في تصريح لــ »وكالة تونس إفريقيا للأنباء » الخميس، أن الفتاة، وهي غير معروفة لدى الاطراف الامنية، تواجه تهمة « الانتماء إلى تنظيم ارهابي »، و بينت الابحاث انها : تواصلت مع عناصر إرهابية متواجدة خارج الحدود التونسية
واشار الى انه وقع الاحتفاظ بها بإذن من النيابة العمومية، وستحال على أنظار العدالة حال استكمال البحث والتحري معها
المهدية: القبض على إرهابيةتبلغ من العمر 18 سنة
05/11/2020 |
أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمهدية، فتاة أصيلة الجهة، تبلغ من العمر 18 سنة، ثبت تبينها الفكري التكفيري الجهادي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني، خالد بن سلامة