تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة من ولاية أريانة، بمشاركة الفرقة المركزية الأولى للإستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من القبض على عنصر مفتش عنه، صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش (منشور لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، و 3 مناشير لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل التحيل)
وجاء في بلاغ نشره المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، اليوم الاثنين 22-05-2023، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أنه بعد استشارة النيابة العمومية، تمت إحالة المظنون فيه على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني.
المنيهلة : القبض على عنصر مفتش عنه من أجل التآمر على أمن الدولة.
22/05/2023 |
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة من ولاية أريانة، بمشاركة الفرقة المركزية الأولى للإستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، من القبض على عنصر مفتش عنه، صادرة في شأنه 4 مناشير تفتيش (منشور لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، و 3 مناشير لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل التحيل)