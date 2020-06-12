المنظمة العالمية للسياحة تؤكد أن تونس وجهة آمنة

يوميات الحجر الصحي الموجه- اليوم التاسع والثلاثون – الخميس 11 جوان 2020
الوضع الوبائي بتونس ليوم 10 جوان 2020 : صفر اصابة جديدة لليوم الثامن
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 10جوان 2020، تمّ إجراء 319 تحليلا مخبريا من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 56210
وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 989 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة
منوبة: عدم تسجل طيلة 40 يوما متتاليا أية إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا
أكدت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، إيمان السويسي، مرور 40 يوما متتاليا بالجهة دون تسجيل أية إصابة عدوى محلية بفيروس « كورونا »، الى جانب تعافي كافة حالات الاصابة التي سجلتها الولاية منذ بداية الجائحة وعددها 40 إصابة، منها 5 حالات وفاة . وأضافت، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه وبمرور هذه المدة، فان ولاية منوبة تعتبر خالية من الفيروس، بعد استقرار حالات الاصابة طيلة هذه المدة وعدم تسجيلها أية حالة إصابة محلية جديدة واعتبرت، أن الحالة الوحيدة الوافدة المصابة أصيلة الجهة، لم تدخل ولاية منوبة منذ قدومها من السعودية، وهي لا تزال محل متابعة صحية بالمركز ايواء الوجوبي بالمنستير، مشيرة الى ان عدد الاصابات المحلية استقر في حدود الـ40 إصابة، منها 5 حالات وفاة و35 حالة شفاء . وبلغ عدد الأشخاص الذين أتموا فترة العزل الذاتي دون تسجيل أية أعراض مرضية، 508 أشخاص وذلك من جملة 548 معنيين بهذا الإجراء منذ بداية العمل به بالجهة
وتوزعت حالات الشفاء، على مدينة منوبة بـ25 حالة، ودوار هيشر بحالتين، ثم وادي الليل بـ3حالات، والمرناقية بحالتين، وطبربة بحالة .
اريانة: 42 يوما بدون اصابة جديدة بفيروس / كورونا
اكد المدير الجهوي للصحة باريانة عبد اللطيف الجامعي استقرار الوضع الوبائي لاسيما بعد مرور 42 يوما بدون اصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد فضلا عن تسجيل 93 حالة شفاء تام من الفيروس بالجهة . واضاف الجامعي في تصريح لصحفية (وات) ان المؤسسات الاستشفائية، استرجعت نسقها العادي في العمل وتقديم الخدمات الصحية بصفة تكاد تكون طبيعية خاصة بمستشفى عبد الرحمان مامي الذي تم تخصيصه كليا لمصابي « كوفيد -19″ خلال الفترة الفارطة . كما تحدث الجامعي عن التدابير الوقائية التي تم اتخاذها لانجاح الموسم الدراسي بالنسبة لتلاميذة الباكالوريا بالتنسيق مع مختلف الاطراف الجهوية التربوية والبلدية عبر اعتماد برامج التوجيه والتوعية للتلاميذ والاطار التربوي ذات الصلة بالتدابير الوقائية الخاصة الواجب اتباعها لتجنب اية عدوى محتملة بالفيروس، مع توفير كافة المستلزمات الوقائية شانها في ذلك شان المساجد التي فتحت ابوابها امام جموع المصلين وما تستوجبه من مراقبة ومتابعة صحية ووقائية للوافدين على بيوت الله والاطارات المسجدية » . واعتبر في جانب اخر ان ولاية اريانة تمكنت من تجاوز « محنتها » بفضل جهود كافة العاملين في القطاع الصحي والاطارات الجهوية والمحلية، مثمنا في الان نفسه وعي المواطن لاتباعه التدابير الوقائية، مع التاكيد على اهمية مواصلة العمل بمبدا التباعد الاجتماعي خلال الفترة القادمة خصوصا في ظل تواصل عمليات اجلاء المواطنين من الخارج .
المنظمة السياحية العالمية تعرف بالبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة السياحة التونسية
قامت المنظمة العالمية للسياحة، بالترويج عبر حسابها على « تويتر »، للبروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية لضمان سلامة العاملين في القطاع والوافدين مؤكدة أن تونس وجهة آمنة . ونشرت المنظمة في تغريدة لها امس الثلاثاء 9 جوان 2020 ، « تونس اتخذت اجراءات قوية لاعادة تنشيط السياحة، وقد طورت بروتوكولا صحيا لضمان سلامة بيئة المسافرين والعاملين في القطاع السياحي . وختمت المنظمة التغريدة بوسم # تضامن # سلامة # تعاون # اعادة تنشيط القطاع السياحي، وفق نص التغريدة المنشور على موقع توتير والذي اعادت بثة وزارة السياحة والصناعة التقليدية على صفحتها الرسمية على « فايس بوك » ويشمل البروتوكول الصحي لاعادة انعاش القطاع السياحي كامل سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم الوجهة التونسية
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توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا لم يغير من التصنيف الشهري لمنتخبات كرة القدم
لم يطرا اي تعديل على التصنيف الشهري لمنتخبات كرة القدم الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » وذلك بسبب توقف النشاط الكروي لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا . وحافظ المنتخب التونسي من جهته على المركز 27 عالميا والثاني افريقيا برصيد 1506 نقطة خلف السنيغال (20 عالميا والاول قاريا) بمجموع 1555 نقطة. وبقي المنتخب البلجيكي في الصدارة عالميا متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانقلترا والاوروغواي. وفي ما يلي التصنيف الصادر اليوم الخميس: 1- بلجيكا 1765 نقطة 2- فرنسا 1733 3- البرازيل 1712 4- انقلترا 1661 5- الاوروغواي 1645 … 20- السنيغال 1555 27- تونس 1506 31- نيجيريا 1493 35- الجزائر 1482 43- المغرب 1456 46- غانا 1493 51- مصر 1420 .
تراجع المبادلات التونسية مع الخارج للشهر الثالث نتيجة الحجر الصحي
شهدت المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية خلال شهر ماي 2020 تراجعا حادا للشهر الثالث على التوالي نتيجة الحجر الصحي وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الصادرة الخميس11 جوان، ان الصادرات في شهر ماي 2020 سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 1ر37 بالمائة مقارنة بماي 2019 (-9ر48 بالمائة في شهر افريل) لتبلغ قيمة الصادرات 1ر2400 مليون دينار (م د) مقابل 9ر3813 م د خلال ماي 2019 ( 5ر2634 م د كمعدل لشهر ماي منذ سنة 2010) وقد شمل هذا الانخفاض بشكل رئيسي قطاعات النظام التصدير الكلي، وهي قطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اذ سجلت مبيعاتهم تقلص هام بنسب بلغت على التوالي 4ر32 بالمائة و8ر49 بالمائة وفي نفس السياق شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية الاخرى انخفاضا بنسبة 6ر49 بالمائة.أما قطاع الفسفاط ومشتقاته فقد تراجع بنسبة 8ر17 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 4ر8 بالمائة في حين سجل قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية تحسنا بنسبة 4ر16 بالمائة على الصعيد الجغرافي شهدت صادرات شهر ماي 2020 تراجعا ملحوظا مع أهم الشركاء الأوروبيين، أساسا فرنسا (-44 بالمائة) وألمانيا (-57 بالمائة) وإيطاليا (-36 بالمائة) وكذلك مع بعض البلدان العربية على غرار الجزائر (-75 بالمائة) وليبيا (-48 بالمائة) والمغرب بتقلص قدره31 بالمائة
تراجع واردات شهر ماي بنسبة 5ر34 بالمائة
شهدت واردات شهر ماي 2020 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 انخفاضا بنسبة 5ر34 بالمائة ( -8ر46 بالمائة في شهر افريل (وقد بلغت قيمتها 5ر3655 م د مقابل 5583 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2019 وقد ساهم في هذا الانخفاض بالأساس التراجع الذي شهدته واردات قطاع مواد الطاقة بنسبة 3ر49 بالمائة وقطاع مواد التجهيز بنسبة 8ر41 بالمائة وقطاع المواد الاستهلاكية (5ر33 بالمائة) وقطاع المواد الأولية ونصف المصنعة (1ر37بالمائة وقطاع المواد الفسفاطية ومشتقاتها بنسبة 9ر77 بالمائة على الصعيد الجغرافي، ابرزت النتائج ان انخفاض واردات شهر ماي 2020 شمل أهم شركاء تونس الاوروبيين منهم فرنسا (- 48 بالمائة) ووألمانيا (-52 بالمائة) وإيطاليا (-49 بالمائة) وكذلك مع بلدان أخرى على غرار روسيا (-94 بالمائة) والصين ( 13 – بالمائة) والمغرب (-60 بالمائة) ومصر بتراجع قدره 64 بالمائة
العجز التجاري لتونس يتقلص الى 6099 ملايين دينار خلال الاشهر الخمسة الاولى
حسب تقرير أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر الخمسة الاولى من سنة 2020 ، بقيمة 1ر2006 مليون دينار ليصبح في حدود 9ر6099 مليون دينار مقابل 8106 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019 وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء . واضاف المعهد ، في بيان صحفي حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية – ماي 2020، الى ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت بشكل طفيف قارب 0،3 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 لتبلغ 71 بالمائة ويعود العجز التجاري لتونس الى العجز المسجل مع الصين والذي بلغ ناقص 2094،6 مليون دينار و تركيا البالغ ناقص 893،4 مليون دينار والجزائر التي جاء سلبيا بنحو860 مليون دينار وايطاليا الذي بلغ ناقص 523،3 مليون دينار وروسيا الذي بلغ ناقص 446،3 مليون دينار. وسجلت تونس، مع موفي ماي 2020 ، رغم ذلك فائضا تجاريا مع فرنسا بما قيمته 1228،6 مليون دينار والمانيا بنحو 334 مليون دينار وليبيا بقرابة 382،3 مليون دينار والمغرب بزهاء 172 مليون دينار . وعزا المعهد تراجع العجز التجاري لتونس ، مع موفي ماي 2020، الى تراجع الصادارت بنسبة 23،8 بالمائة مقابل زيادة ب15،1 بالمائة خلال 5 اشهر الاولي من 2019 .
وقد بلغت قيمة الصادارت 14921،4 مليون دينار مقابل 19590،2 مليون دينار سابقا مما يعد تطور سلبيا بنسبة 23،8 بالمائة
وتراجعت واردات تونس ، مع موفي ماي 2020 بدورها ، بنسبة 24،1 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 17،1 بالمائة خلال الاشهر الخمسة الاولي من سنة 2019 لتبلغ زهاء 21021،3 مليون دينار مقابل 27696،2 مليون دينار سجلت خلال نفس الفترة من سنة 2019 مما يشكل تطورا سلبيا بنسبة 24،1 بالمائة . وتراجعت الصادرات تحت نظام التصدير الكلي ، مع موفي ماي 2020 ، بنسبة 31،2 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 19،6 بالمائة مع موفي ماي 2019 وتقلصت الواردات بنسبة 27،8 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 15،3 بالمائى خلال نفس الفترة من 2019 وسجلت التجارة الخارجية تحت النظام العام ، مع موفي ماي 2020 ، تراجعا على مستوي الصادرات بنسبة 2،5 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 3،9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 . كما تقلصت الواردات بنسبة 22،3 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 18،1 بالمائة مع موفي ماي 2019 . وانخفضت صادرات تونس من النسيج والملابس والجلد ، مع موفي ماي 2020 ، بنسبة 33،3 بالمائة والصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 30،1 بالمائة والفسفاط ومشتقاته بنسبة 7،8 بالمائة … وارتفعت ، في المقابل ، صادرات المنتوجات الغذائية بنسبة 6،6 بالمائة بفضل مبيعات زيت الزيتون التي وفرت زهاء 1129،5 مليون دينار . كما زادت صادرات الطاقة بنسبة 6،8 بالمائة وتقلصت واردات مواد التجهيز ، مع موفي ماي 2020، بنسبة 31،3 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 24،1 بالمائة ومواد الطاقة بنسبة 25،1 بالمائة بفعل تراجع الطلب على واردات المواد المكررة الى 1662،4 مليون دينار مقابل 2621،5 مليون دينار و الغاز الطبيعي الى 1053،2 مليون دينار مقبل 1606،5 مليون دينار مع موفي ماي 2019
وتصدر الاتحاد الاوروبي ، قائمة البلدان المستقطبة للصادرات التونسية ، مع موفي ماي 2020 ، لينال حصة تناهز 72،1 بالمائة رغم تسجيل تراجع سلبي بنسبة 26،1 بالمائة وقد تراجعت صادرات تونس نحو فرنسا بسبة 37،9 بالمائة و المانيا بنسبة 33،8 بالمائة مقابل ارتفاعها نحو بلغاريا بنسبة 62،3 بالمائة واسبانيا بنسبة 42 بالمائة. وانخفضت صادرات تونس ، مع موفي ماي 2020، نحو مصر بنسبة 39،5 بالمائة والمغرب بنسبة 25،3 بالمائة ولبيبا بنسبة 27،2 بالمائة والجزائر بنسبة 29 بالمائة . واستحوذ الاتحاد الاوروبي على 47،3 بالمائة من واردات تونس ، الى حدود موفي ماي 2020 ، بما قيمته 9933،4 مليون دينار لكن مع تراجع بنسبة 31،3 بالمائة وقد تطورت الواردات سلبيا مع فرنسا بنسبة 36،1 بالمائة وايكاليا بنسبة 33،3 بالمائة. وسجلت المبادلات التجارية لتونس، عجزا تحت النظام العام قارب 9501،3 مليون دينار مقابل ناقص 13502،7 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019 في حين سجلت المبادلا تحت نظام التصدير الكلي فائضا بنحو 3401،4 مليون دينار مقابل زائد 5369،7 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019 وانخفض عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة ، الى 4106 مليون دينار علما واتن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 1993،9 مليون دينار اي ما يمثل 32،7 بالمائة من العجز الكلي مقابل 3132،6 مليون دينار سجلت مع موفي ماي 2019.
الاعلان عن حل يحمي التراث التونسي
سبق أن تحدثنا في يومية سابقة حول موضوع القطع التراثية التي كانت ستعرض للبيع في باريس وسبق أن أعلمنا أن العملية تم ايقافها مؤقتا وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء أعلمت وزارة الشؤون الثقافية عن تمكنها من سحب 105 قطعة تراثية من إجمالي 114 قطعة، كانت ستباع في مزاد علني بباريس يوم الخميس 11 جوان وأصدرت الوزارة، مساء يوم الخميس بلاغا، ثمنت فيه « التفاعل الإيجابي الذي أبدته العائلة المصدرة للمنقولات، والتي عبرت عن استعدادها للتصريح بما لديها من قطع وجردها مع التزامها بإرجاعها إلى أرض الوطن في أقرب الآجال » . وحثّت الوزارة، في البلاغ ذاته، كافة المواطنين على احترام مجلة حماية التراث الأثري والتقليدي والفنون التقليدية والاعلام بما لديهم من منقولات أثرية وإثنوغرافية ومخطوطات حتى تتم حمايتها وترتيبها صونا للذاكرة والتراث الوطني وحفاظا على السيادة الوطنية . وتوجهت بالشكر لكل الذين ساهموا بتدخلاتهم الناجعة والسريعة في إيقاف عملية البيع وهم المعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية ووزارة الشؤون الخارجية ممثلة في المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو، وسفارة تونس بفرنسا ومصلحة حماية الآثار والمحافظة على التحف بالإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية,
عودة قاعات السينما الى النشاط وفق بروتوكول صحي
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، عن عودة نشاط قاعات السينما ابتداء من يوم 14 جوان 2020، في حين سيتم تأجيل فتح المركبات السينمائية متعددة القاعات إلى تاريخ 15 جويلية 2020. وتم الإشارة في البلاغ ذاته إلى ضرورة احترام مقتضيات البروتوكول الصحي الذي سيتمّ وضعه على ذمة أصحاب القاعات، هذا وتبقى هذه الاجراءات قابلة للمراجعة حسب تطور الوضع الصحي خلال الفترة القادمة. وجاء هذا القرار بعد تنسيق الوزارة مع كل من اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحّة، ومعهد الصحّة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد الاستماع إلى رأي ومقترحات أهل قطاع الاستغلال السينمائي.
الوضع الوبائي في مصر
حسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1442 إصابة بفيروس كورونا، و35 حالة وفاة .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، الخميس، أن عدد حالات الشفاء ارتفعت إلى 12062 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 39762 حالة، من ضمنها 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و1377 حالة وفاة.
في الأردن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس « كورونا »، بينها 4 حالات محلية
حسب وكالة الأنباء الفلسطينية عمان- معا- سجل الأردن، اليوم الخميس11 جوان ، 27 إصابة جديدة بفيروس « كورونا »، بينها 4 حالات محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 890، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء . وجاء في الموجز إن 22 إصابة تعود إلى أردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر، (20 من جمهوريّة مصر العربية، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)، إضافة إلى « حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع »، وفي المقابل، تم رصد 4 إصابات محلية جديدة بالفيروس، (3 حالات لمخالطين في محافظة العاصمة، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين) كما سُجِّلت 7 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 8995 فحصا مخبريّا اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن حتى الآن 249431 فحصا.
في اسرائيل / اراضي 48 : 175 اصابة جديدة وتشديد القيود على تعليمات الوقاية
حسب جريدة الاتحاد الصادرة في حيفا قررت الشرطة امس الأربعاء 10 جوان، تشديد القيود ومخالفة كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية، أهمها وضع الكمامات في الأماكن ووفقًا لآخر التقارير الواردة فإنّ الشرطة حررت منذ ساعات صباح اليوم، أكثر من 380 مخالفة عن عدم وضع الكمامة وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم، عن تسجيل حالة موت جديدة و175 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الموت إلى 299، وأكثر من ألف اصابة في الاسبوع الأخير وأضافت الصحة، إن من بين الإصابات يوجد 31 إصابة خطيرة، منها 23 موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثلت 15159 حالة للشفاء.
فلسطين : غالبية المواطنين أصبحوا غير مبالين واحصائيات الوباء في الشتات
وفق وكالة الأنباء الفلسطينية بيت لحم- معا- بالرغم من مطالبة الحكومة للمواطنين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية وعدم الاستهتار بجائحة كورونا إلا انه من الواضح ان غالبية المواطنين غير مبالين بهذه الاجراءات. وحول الجاليات الفلسطينة التي تعيش في الشتات أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس « كورونا » المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 129 وفاة، عقب تسجيل وفاتين جديدتين في السعودية والولايات المتحدة الأميركية وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في كل من تركيا، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اللحظة 1106 حالة .
تونس-أريانة سهرة الخميس 11 جوان 2020
الدكتور حبيب القزدغلي