المنظمات الوطنية الكبرى تكذّب قيس سعيد في ادعائه تشريكها في الحوار

12/04/2022 |

⬅️سامي الطاهري – اتحاد الشغل : لقاء قيس سعيد بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، كان للتهنئة بالمؤتمر وتبادل الرأي حول الوضع العام في البلاد، ولم يكن حوارا

⬅️بشير بوجدي- اتحاد الصناعة والتجارة: لقاؤنا بسعيّد لا يُمكن اعتباره في مقام حوار

⬅️راضية الجربي – اتحاد المرأة : الحوار الوطني لم يكن محور اللقاء مع رئيس الجمهورية

⬅️سامي الطريفي – رابطة حقوق الإنسان : حوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لم ينطلق فعليا

⬅️ابراهيم بودربالة – هيئة المحامين : لقاء سعيّد بالمنظمات الوطنية يعتبر بداية الحوار

نور الدين المباركي