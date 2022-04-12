المنظمات الوطنية الكبرى تكذّب قيس سعيد في ادعائه تشريكها في الحوار

⬅️سامي الطاهري – اتحاد الشغل : لقاء قيس سعيد بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، كان للتهنئة بالمؤتمر وتبادل الرأي حول الوضع العام في البلاد، ولم يكن حوارا
⬅️بشير بوجدي- اتحاد الصناعة والتجارة: لقاؤنا بسعيّد لا يُمكن اعتباره في مقام حوار
⬅️راضية الجربي – اتحاد المرأة : الحوار الوطني لم يكن محور اللقاء مع رئيس الجمهورية
⬅️سامي الطريفي – رابطة حقوق الإنسان : حوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لم ينطلق فعليا
⬅️ابراهيم بودربالة – هيئة المحامين : لقاء سعيّد بالمنظمات الوطنية يعتبر بداية الحوار
نور الدين المباركي