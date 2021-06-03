المنجي الرحوي لخنفوس الفول: وهل يوجد من يتقن النصح بالسوء …أفضل منك؟

منذ بضعة اسابيع كان لديك راي اظهرته على انه علم صحيح…وقلت بلهجة الوثوق القصوى حينها ان لرئيس الجمهورية اربعة ايام لختم القانون وبعدها حسب رايك الذي لا « يدحض » يصبح رئيس الجمهورية في خرق واضح للدستور…هيا هاو تعداوا الاربعة ايام متاعك « متاعك راهو موش متاع القانون والا الدستور » والخمسة والستة والعشرة متاع القانون ماهوش حاجة اخرى…والهياة قبلت شكليا الطعن.. ولاسباب تعرفها انت كما اعرفها انا ان الهياة تجنبت الخوض في الاصل ولم تحسم الأمر لا بدستوريته ولا بعدم دستوريته… الحالة التي نحن عليها لا يؤطرها اي قانون ولذلك يحق لرئيس الجمهورية عدم ختم القانون وبرا جيبلي في دستورك والا في اي قانون ما يمنع رئيس الجمهورية من عدم الختم…اللهم باش تفتي كالعادة واثبتت انك مفتي الصدفة
هذا مانيش باش نحكي توة على الخروقات والتجاوزات اللي تعملت بمناسبة هذا القانون واللتي على اساسها يحق لرئيس الجمهورية ايقاف العبث والعابثين
منجي الرحوي