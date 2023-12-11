المناهج التربوية العرجاء

لطالما تبرّمت عند متابعة دروس أحفادي من سوء اختيار النصوص التّي كأنّما يتعمّد مدرجوها في الكتب المدرسيّة الرسميّة أن يعسّروا على التلميذ و أن ينفّروه من متعة التعلّم برداءة ما يختارونه و بلادة ما ينتقونه
كنّا في هذا الصباح ثلاثة من « عمالقة » المعرفة باللغة نتراتح على حفيد لنا في سنته السادسة الابتدائيّة : أمّه أستاذة جامعيّة و جدّته أستاذة اللغة المتقاعدة و جدّه الجامعيّ اللغويّ المتقاعد و كنّا متسلّحين بما لنا من الصبر على الإفهام و ما لنا من الترسانة البيداغوجيّة و العلميّة من أجل أن نشرح له النصّ الفرنسي التالي و نساعده على حفظه. يقول النصّ
« Cédric a été surpris par la couleur vert olive et la forme du costume que lui a cousu sa grand-mère. Le pantalon est trop long » : lui dit-il
أنا لن أطيل عليكم، و لكنّي أسألكم كم فيكم من خاطت له جدّته بذلة؟ و كم فيكم يعرف اللون الأخضر الزيتوني و الأخضر القاروري و غيره؟ و كم فيكم يقدر على تصريف « خاطَ يخيط »؟ و كم فيكم التقى باسم « سيدريك » و كم فيكم يميّز بين الأسلوب المباشر و الأسلوب غير المباشر و الأهمّ من ذلك : كم فيكم يتذوّق طرافة هذا النصّ في قيمته اللغويّة و المعنويّة و الجماليّة و الإيقاعيّة حتّى يجد الطفل في نفسه ميلا إلى قراءته و يسرا في حفظه و لعمري ماذا ستكون الفائدة الحاصلة من نصّ في مثل هذه التعاسة و الرداءة
و قِسْ على هذا في مختار نصوص المحفوظات الأدبيّة و القرآنيّة في العربيّة
و لعلّ بعضكم قد استحضر في العربيّة ذلك النصّ الأسطورة نصّ سروال عبد الرحمان و أين جمال ذلك النصّ من تفاهة هذا النصّ و حاشا الفرنسيّة من أن تخلو من نصوص رائعة في سلاستها و أناقتها و عمق أغوارها العاطفيّة و الفكريّة. و لكن
لقد أسمعت لو ناديت حيّا \\ و لكن لا حياة لمن تنادي
الدكتور الهادي جطلاوي