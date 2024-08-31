المكتب التنفيذي الوطني يدين محاولة اقتحام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والاعتداء على الأخ سمير الشفي

عمدت اليوم مجموعة تنتمي لتنظيم موازي إلى محاولة اقتحام دار الاتحاد العام التونسي للشغل والسعي إلى منع الأخ سمير الشفّي الأمين العام المساعد من الدخول إلى المقرّ والاعتداء عليه ورفع شعارات معادية للاتحاد. وإنّ المكتب التنفيذي الوطني المجتمع بصفة طارئة
يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويؤكّد أنّ تحوّل هذه المجموعة إلى ممارسة العنف المادّي بعد غرقها في وحل العنف اللفظي الموجّه ضدّ النقابيات والنقابيين لأشهر هو مؤشّر خطير ينمّ عن وجود ضوء أخضر لتصعيد الهجمة على الاتحاد
يندّد بتعمّد هذا التنظيم الموازي تشويه النقابيين وبثّ الإشاعات ونشر الأكاذيب وهتك الأعراض والمسّ من الذوات بغاية التشكيك في النقابيين وإحباط عزائمهم وضرب الاتحاد والمسّ من مصداقيته
يعتبر جريمة الاعتداء الواقعة اليوم جريمة مخطّطة مسبقا ومجهّز لها التغطية الإعلامية من إحدى الجهات الإعلامية التي دأبت على تشويه الاتحاد وهي اعتداء على الاتحاد وعلى هياكله في ما يماثل الاعتداء الجبان الذي قامت به ما يسمّى روابط حماية الثورة في 4 ديسمبر 2012 ويدعو كافة الهياكل النقابية إلى الوحدة والتضامن للتصدّي لأشكال العنف الممنهج التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل ويؤكّد استعداده للدفاع عن مناضليه وحماية حرمة مقرّاته ويحذّر من أيّ انتهاك يقع ويحمّل السلطة المسؤولية في أيّ اعتداء يحدث ضدّ الاتحاد
يقرّر مقاضاة المعتدين وتتبّعهم جزائيا بالاستناد إلى الوثائق والإثباتات والأدلّة
تونس، في 31 أوت 2024
الأمين العام
نورالدين الطبوبي