المعتقل السّياسي جوهر بن مبارك في إضراب مفتوح عن الطّعام

علمت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة » التّآمر » صبيحة هذا اليوم، أنّ المعتقل السّياسي جوهر بن مبارك قد بدأ إضرابا مفتوحا عن الطّعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 مارس 2025، احتجاجًا على إصرار السّلطة على عقد المحاكمة عن بُعد و تغييب الموقوفين عن قضيّتهم و حرمانهم من دفع التُّهم الباطلة عنهم دون موجب واقعي و لا تبرير قانونيّ ، و رفضًا للمغالطة التي تمّت في جلسة يوم 04 مارس 2025 حيث نُسِب له كذبًا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تمامًا إذ تمسّك بالحضور و الدّفاع عن نفسه و فضح زيف الإتّهامات الموجّهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صوريّة بقاعة في سجن إيقافه
و إذ تجدّد هيئة الدّفاع رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد فإنّها تعبّر عن مساندتها التّامّة للمعتقل السّياسيّ جوهر بن مبارك في نضاله من أجل حقّه الدّستوريّ في المحاكمة العادلة
تونس في 02 أفريل 2025
عن هيئة الدّفاع