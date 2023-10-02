المعتقلون في قضية « التآمر » دخلوا في إضراب جماعي عن الطّعام

أعلم القادة السّياسيّون عصام الشّابّي، و عبد الحميد الجلاصي، وغازي الشّوّاشي، و خيّام التّركي، ورضا بلحاج، المعتقلون في قضيّة « التّآمر » المزعومة هيئة الدّفاع، بأنّهم دخلوا في إضراب عن الطّعام بداية من صبيحة اليوم 02 أكتوبر 2023، إحتجاجا على تواصل المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الإتّهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم و الإفراج عنهم
و إنّ هيئة الدّفاع رغم حرصها الشّديد على السّلامة الجسديّة والنّفسيّة لمنوّبيها فإنّها
– تتفهّم الظّروف التي دفعتهم لهذا القرار الخطير رفضًا للظّلم و إحتجاجًا على توظيف القضاء في خصومة سياسيّة
– تعلن مساندتها لهم في إضرابهم المشروع دفاعا عن حرّيّتهم ومواكبتها لكلّ التّطوّرات التي يشهدها ومتابعتها لتفاعل الإدارة السّجنيّة والسّلطة السّياسيّة معه
– تتوجّه بالتّحيّة لكلّ من ساند المناضل المضرب عن الطّعام جوهر بن مبارك و تناشد جميع الأحرار في تونس وخارجها مساندة رفاقه المضربين عصام الشّابّي، و عبد الحميد الجلاصي، وغازي الشّوّاشي، و خيّام التّركي، ورضا بلحاج،
وقد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدّفاع بأنّهم سيخبرونها لاحقًا بمجريات الإضراب وتراتيبه
تونس في 02 أكتوبر 2023،
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن،
بلاغ