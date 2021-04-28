المشيشي يُجْري سرًّا انقلابا بمؤسسة الإذاعة التونسية

فوجئ أبناء الاذاعة التونسية بانعقاد مجلس إدارة بشكل سري لتمرير الخطط الوظيفية في وقت تماطل فيه الإدارة الصحفيين والتقنيين في الحصول على أبسط حقوقهم و منها الترقيات الآلية و الترقيات بالشهادات العلمية والتصنيف المهني و ساعات العمل الإضافية، كما يعمل منتجو المحتوى بوسائل إنتاج منعدمة و في ظروف صعبة و داخل أقسام الأخبار يعمل الصحفيون دون رؤساء تحرير و دون مشرفين على النشرات
لا تتبنى مؤسسة الإذاعة رؤية واضحة للإصلاح منذ سنوات و يراوح مشروع القانون الأساسي و التوصيف الوظيفي مكانه منذ أشهر
و تحمل النقابة الأساسية الإدارة العامة للإذاعة و الحكومة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من سوء و ما انجر عنها من احتقان للمناخ الإجتماعي
وعليه نطالب بالتعيين العاجل لرئيس مدير عام للمؤسسة التي يستمر فيها وضع الإدارة بالنيابة الغير قانوني منذ سنوات و بإبعاد المتورطين في ملفات فساد من شاغلي الخطط الوظيفية و ندعو أن يكون منح الخطط على أساس عقد أهداف و تحقيق نتائج
هذا و لن يتوانى أبناء المؤسسة في الدفاع عن مؤسستهم و حقوقهم المشروعة و سنتخذ في ذلك كل وسائل النضال المشروعة بما فيها الاعتصام والاضراب
وندعو للشروع الفوري في برنامج حقيقي و يمثل كل الأسلاك لإصلاح المؤسسة
النقابة الأساسية لاعوان مؤسسة الاذاعة التونسية
الكاتب العام عبد السلام الشمتوري