المشير خليفة حفتر يستقبل سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا

سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يثني على انضباطية الجيش الوطني الليبي والتزام كافة منتسبيه لأوامر القائد العام
استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة، ظهر اليوم الأربعاء ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا السيد أوليفر اوفتشا
حيث تم خلال هذا اللقاء – بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، الحديث حول إعلان القاهرة التي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق
و أثنى السيد أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام
كما عبر القائد العام على شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه