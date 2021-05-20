المشاشو يكْبِسُ حزامه قبل السقوط

أشرف رئيس الحكومة هشام المشاشو مساء الاربعاء 19 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على لقاء جمعه بممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة
وحضر هذه الجلسة كل من عماد الخميري وأنور معروف عن حركة النهضة الإخوانية، وأسامة الخليفي وسميرة الشواشي عن حزب المقرونة، وحسونة الناصفي وخير الدين الزاهي عن كتلة قلابة الفيستة « الإصلاح » وسنية بالشيخ عن حزب « مقاوم الفساد » يوسف الشاهد، ورضا شرف الدين والعياشي زمال عن الكتلة المنشقة عن حزب المقرونة
وأكد المشاشو في مستهل اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة والذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي تجمعه بهذه المكونات، مشيرا إلى الحرص على العمل المشترك بين الحزام السياسي والحكومة والقائم على أساس الاستماع لجملة من التصورات والمقترحات البناءة حول الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية وعلاقات التعاون في عدد من الميادين الاقتصادية خاصة مع الشقيقة ليبيا