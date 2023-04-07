المسرح الوطني يقدم في بطحاء الحلفاوين و « قصر المسرح » بالحلفاوين

إحياء لشهر رمضان وفي اطار توجهات وزارة الشؤون الثقافية، ينظم المسرح الوطني التونسي مهرجان « تجليات الحلفاوين » الذي يتزامن مع الذكرى الاربعين لتاسيسه تحت شعار 40 سنة مسرح حلم و حياة
ويأتي مهرجان « تجليات الحلفاوين » كإمتدادا لتظاهرة « ليالي الحلفاوين »، ويقدم في دورته الاولى من 06 الى 15 افريل 2023 التي سيحتضنها قصر المسرح بالحلفاوين والبطحاء المتاخمة له، برنامج عروض متميز ومتنوع يجمع بين المسرح والموسيقى والرقص والفنون الادائية، وينسجم مع روح الحلفاوين في ليالي رمضان ويتناغم مع رمزيتها الثقافية والتاريخية
افتتاح بروح صوفية مع عرض : كلمات
في استهلال « تجليات الحلفاوين » يقترح المسرح الوطني على جمهور بطحاء الحلفاوين رحلة صوفية وروحية تجمع بين الموسيقى والرقص وفن الإلقاء من خلال عرض « كلمات » لمروى منّاعي بدعم من مؤسسة المسرح الوطني التونسي. في مزج بين نصوص لأقطاب الصوفية على غرار جلال الدين الرومي وشمس التبريزي وابن عربي ورابعة العدوية ومدوّنات لفريدريك نيتشه ونيكوس كازانتزاكيس ومارغريت دوراس… يقترح عرض « كلمات » على جمهوره سفرا على أجنحة كلمات ليس كالكلمات في مصاحبة راقصة ومرافقة موسيقية في فسحة من الصفاء الذهني والسلام الروحي يوم 6 أفريل 2023 على الساعة العاشرة ليلا ببطحاء الحلفاوين
ويتجدّد اللقاء مع « تجليات الحلفاوين » يوم 7 أفريل بتقديم 3 عروض متتالية موجهة أساسا للأطفال، وهي: « مجانن » لحاتم حشيشة ، و »أفان » لشادي الماجري و »طبيب الضيعة » للأسعد المحواشي. وتتواصل تجلّيات الحلفاوين مع العرض الموسيقي التونسي « سين » لبنجامي يوم 8 أفريل، يليه في السهرة الموالية عرض « دنيا » لمحمد علي شبيل ومحمد بن صالحة. وفي اختتام تظاهرة « تجليات الحلفاوين » سيكون الموعد مع عرض « ميتامورفوس » للمخرجة آسيا الجعايبي وأداء جليلة بكار
ثلاث عروض في سهرة مسرحية خاصة بالأطفال
في إيمان بدور مسرح الطفل في بناء الأجيال وفي انفتاح على إنتاجات المركز الوطني لفن العرائس وعلى مراكز الفنون الدرامية والركحية، تخصّص تظاهرة « تجليات الحلفاوين » سهرة كاملة موجهة للطفل تتضمن 3 عروض مسرحية وذلك يوم 7 أفريل 2023. ويكون الموعد على الساعة التاسعة نصف مساء مع مسرحية « مجانن » نص وإخراج حاتم الحشيشة وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. ضمن فن الشارع يقترح عرض « مجانن » مسرحيّة عرائسيّة عن رحلة بوسعديّة وعرض في فن السيرك المعاصر في تصوّر للجيلاني شحيد. في التقاء أبجديات الرقص الحضري بتقنيات الرقص المعاصر يطرح هذا العرض إشكالات الهوية والفردانية والاستقلالية في عصر النمطية وفقدان بوصلة الاتجاهات الصحيحة
ومباشرة بعد عرض « مجانن » يكون الموعد مع عرض « أفان » إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بسليانة وإخراج شادي الماجري. في هذا العرض العرائسي يقود البطل « أفان » مغامرة مشوقة ورحلة شيّقة من أجل فعل الخير وإنقاذ قبيلته من العطش
ويكون ختامها مسك مع عرض « طبيب الضيعة » وهي مسرحية عرائسية للأطفال والعائلة من إنتاح المركز الوطني لفنّ العرائس وإخراج الأسعد المحواشي. ويسرد هذا العرض قصة ضيعة بعيدة تعيش بها حيوانات في تآلف وسلام… وفي يوم من الأيام يظهر الحمار بعد طول غياب عن الضيعة ويتظاهر بإتقانه لمهنة الطب ولكن أهل الضيعة يكتشفون حيلته بعد أن أوهمهم بالشفاء والدواء فقرروا معاقبته على صنيعه بطريقة طريفة ومختلفة