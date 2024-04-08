المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو إلى الاعتماد مستقبلا على الحسابات الفلكية لتحديد تاريخ دخول الأشهر القمرية

أعلم مدير الجيوفيزيا وعلم الفلك بمعهد الرصد الجوي مفتي الجمهورية بلحظة ظهور هلال شهر شوال بالتدقيق، مُصرّحا بأن القرار يبقى من اختصاص المفتي، مع التذكير بأن هذا الأخير قرر تاريخ دخول شهر رمضان دون أن يُشاهد الهلال اعتمادا على اعتبارات سياسية « عملا بمبدأ وحدة الأمة الإسلامية ». وبذلك يتمّ رسميّا التخلي عن العلم الصحيح لفائدة أمور دينية وسياسويّة، وتسليم سلطة القرار إلى غيرالمختصّين
ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن الحطّ من قيمة العلم في عصر التقدم العلمي لاعتبارات دينية وسياسية هو من علامات التخلّف الحضاري الذي يُفترض أن يكون مرفوضا في دولة مدنية وعصرية وحداثية تحترم شعبها وتُثمّن مكانة العلم
كما يدعو المرصد إلى التراجع عن قرار مهادنة الرجعيين والمتطرفين الذي اتخذته السلطة سنة 1988، وإلى التحلي بالشجاعة اللازمة لاتّخاذ القرار الحازم بالعودة إلى ما كنّا عليه في سنوات الستين من القرن الماضي، حين كانت السلطة تحترم العلم كقاطرة للتقدّم الحضاري والمدني، وذلك بالاعتماد مستقبلا على الحسابات الفلكية لتحديد تاريخ دخول الأشهر القمرية
وينتهز المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة هذه المناسبة لتهنئة المسلمين من الشعب التونسي بعيد الفطر الذي سيكون، علميّا، يوم الأربعاء 10 أفريل، جعله الله مباركا على الجمي
08-04-2024
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي