المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو إلى انتخابات تشريعية و رئاسية بمواصفات دولية

تابع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الاهتمام العملية الانتخابية ليوم 17 ديسمبر 2022 وما حفّ بها من شوائب. ويُسجّل المرصد في هذا الصدد
1/ أن المرسوم الانتخابي الذي تمّت على أساسه هذه الانتخابات تضمّن تراجعا عن مبدأ التناصف الذي يُمثّل أحد مكاسب المرأة التونسية، وعن مبدأ التمويل العمومي الذي يُقلّص من تكافؤ الفرص بين المترشحين، كما تنكّر لدور الأحزاب التي تُمثّل إحدى المؤسسات الأساسية في الدولة المدنية الديمقراطية
2/ استيلاء هيئة الانتخابات المُنصّبة على مهام هيئة الاتصال السمعي البصري بهدف السيطرة على وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية
وبالنظر إلى ضحالة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي شهدت عزوف أكثر من تسعة أعشار الناخبين، فإن المرصد يعتبر أن
1/ الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي غير راضية عن المنحى الذي انتهجته السلطة الحالية المتعارض مع السياسة التشاركية
2/ ضعف تمثيلية المجلس النيابي المُزمع تركيزه في الفترة القريبة القادمة، وبالتالي ضعف مشروعيته، سينجرّ عنه نوع من تحييد أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية
ولتصحيح المسار السياسي في اتّجاه إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية، يدعو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى إلغاء المرسوم 54 وتعديل جذري للقانون الانتخابي يتمّ بمقتضاه إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالمواصفات الدولية في أقرب الآجال
19-12-2022
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي