المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يُندّد بتصرفات سيف الدين مخلوف

في قاعة مجلس نواب الشعب، ذلك المكان الذي يحمل قدسية خاصة في ضمائر الشعب وفي تاريخه ومستقبله، والذي من أجل إنشائه سقطت أرواح شهداء بررة في 9 أفريل 1938 وهم يُنادون : برلمان تونسي
في تلك القاعة التي يُفترض أن تكون مكان الحكمة والتعقّل، ومنبع القوانين التي تُؤسس للمبادئ العليا ولحسن سير المجتمع ولردع مُرتكبي العنف والإرهاب بكافة أشكاله
في مجلس نواب الشعب، يتفوّه سيف الدين مخلوف، الذي يعتبر نفسه « نائبا » للشعب، بعبارات سوقية وبذيئة تجاه النائبة عبير موسي، تنمّ عن انعدامٍ تام لثقافة الحوار ولاحترام الرأي المخالف، كما تتضمّن أقصى أشكال العنف اللفظي الذي كان بالإمكان أن يُؤدّي إلى العنف المادّي
وأمام هذا المشهد المريع، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– يُعبّر عن عميق حزنه للمستوى الشنيع الذي أصبح يتّسم به المجلس جرّاء تصرفات هذا النائب
– يعتبر أن تكرار مثل هذه التصرّفات يدلّ على أن تسيير المجلس النيابي فاشل إلى أبعد الحدود
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي