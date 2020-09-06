المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يُؤكّد على ضرورة وضع حدّ للتسامح مع الإسلام السياسي

بيان حول عملية سوسة الإرهابية
تضرب أيادي الغدر والخيانة مرّة أخرى رجال أمننا البواسل باسم الدين في عمليّة إرهابية وحشيّة جديدة في ولاية سوسة
وإذ ينحني المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكل خشوع ترحّما على شهيد الوطن الوكيل سامي مرابط ومُتمنّيا الشفاء العاجل للبطل الوكيل رامي الامام، فإنه
– يُنوّه بجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية اللتين ما فتآ يُبرهنان عن حرفية عالية ووطنية صادقة
– يرفض ما يشاع من اعتبار هذه الأعمال الإرهابية فردية ويدعو كل السلطات المعنية في الدولة إلى العمل على الكشف عن التنظيم الذي يقف وراء هذه الجريمة، تخطيطا وتدريبا وتمويلا، ومحاسبته حسابا عسيرا
– يرفض رفضا قطعيّا التطبيع مع الإرهاب في ربوعنا باعتباره دخيلا على مجتمعنا وعلى ثقافتنا، داعيا السلطات السياسية والأمنية والقضائيّة اقتلاع آفة الإرهاب من جذورها نهائيّا
يُؤكّد على ضرورة وضع حدّ للتسامح مع الإسلام السياسي الذي أثّر في السنوات الأخيرة تأثيرا سلبيا للغاية على العقليات في جزء كبير من مجتمعنا، وذلك بمراجعة عميقة للسياسات التربوية والثقافية بما يُعزّز في- عقول الناشئة الفكر المدني العقلاني المُستنير
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي