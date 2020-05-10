المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعبّر عن عميق انشغاله لموجة التهديدات بالقتل التي أصبحت مُتواترة بشكل مُفزع

بيان حول تهديد السيدة عبير موسي بالاغتيال
علم المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة بالدعوة التي وُجّهت إلى النائبة السيدة عبير موسي من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، حيث تمّ إبلاغها بأنها مُستهدفة بالاغتيال من قبل عديد الأطراف
وفي هذا الصدد، يعبّر المرصد عن عميق انشغاله لموجة التهديدات بالقتل التي أصبحت في الفترة الأخيرة مُتواترة بشكل مُفزع، وللعودة القويّة للخطاب العنيف المُوجّه ضد من يُخالف رأي بعض من بيدهم السلطة، وخاصّة ضد من ينتقد المواقف السياسية المُتّسمة بالتبعيّة للخارج أو بهيمنة حزب دون غيره على مفاصل الدولة في الحكومة وفي مجلس النواب
كما يُطالب المرصد وزير الداخلية بحماية السيدة عبير موسي وكل مواطن مُهدّد بالقتل أو بالتعنيف، ويدعو النيابة العموميّة بتتبّع كل من يصدر عنه مثل هذه التهديدات
09-05-2020
رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي