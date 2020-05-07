المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة : عوض تتبّع المُهَدِّدين بالقتل، مواطنة تُحال على النيابة بتهمة الإساءة للمقدسات

بيان حول دعوة النيابة العمومية لمُدوّنة
إثر نشرها لنصّ من وحي الخيال على صفحتها في موقع للتواصل الاجتماعي منقول عن صديقة افتراضية جزائريّة، اتّصلت المواطنة التونسية آمنة الشرقي بوابل من رسائل التهديد بالقتل علاوة عن الثلب والشتم بشتى العبارات النابئة. وبقطع النظر عن محتوى النص الخيالي، فإن الكتابة الأدبية أو الدينية تبقى ممارسة لحرية الرأي والتعبير والمُعتقد التي يضمنها الدستور. وأما التهديد بالقتل فهو جناية يُعاقب عليها القانون
وعوضا عن أن يتمّ تتبّع المهدّدين بالقتل، ها أن هذه المواطنة تُحال على النيابة بتهمة الإساءة للمقدسات والتحريض على العنف
أمام هذا الوضع، يُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة عن استغرابه الشديد من إيلاء كل هذه الأهميّة لذلك النصّ، وعن مجرى القضيّة التي اتّجهت نحو المواطنة التي تعيش تحت وطأة التهديد بالقتل، بتهمة « التحريض على العنف »، بدل التوجّه نحو المحرّضين على العنف والمُهدّدين بالقتل
كما يُؤكّد المرصد على وجوب احترام حريّة التعبير والمُعتقد كأساسٍ للدولة المدنيّة وعلى وجوب التصدّي، عبر الآليّات القانونيّة المُتاحة، لكافة مظاهر العنف والشتم والتهديد
في 05 ماي 2020
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي