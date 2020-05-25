المرتزق الداعشي محمد البويضاني يقع في قبضة الجيش الوطني الليبي وهو يقاتل مع مليشيات السراج

أسر القيادي المرتزق ( محمد البويضاني ) المكني أبوبكر البويضاني من قبل القوات المسلحة العربية الليبية خلال المواجهات ضد عناصر الحشد المليشاوي والمرتزقة السوريين في كمين اليرموك مساء السبت 23 ماي 2020
– يذكر أن ( البوضاني ) من سكان منطقة باب عمرو في محافظة حمص – سوريا
– مرتزق سوري الجنسية تابع مليشيا ( فيلق الشام ) بآمرة المدعو ( صلاح العراقي ) الموالي إلى تركيا
– يملك سجلا حافلا من الإجرام من عمليات نهب وسرقة وإغتصاب وتصفيه وعمليات أخري من تعذيب وخصوصا أثناء تواجدة في مدينة عفرين قبل قدومه إلى ليبيا
وذكر أحمد المسماري ، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي ، على صفحته الرسمية على فيسبوك أن : وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام
وتابع: هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة
وأضاف : قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج الإرهابية التي يقودها ضباط أتراك
وحسب مصادر في خلية الصقور بالاستخبارات العراقية، فإن البويضاني أحد سكان بابا عمرو بمحافظة حمص السورية، وهو في العقد الرابع من عمره
وأضافت أنه التحق بتنظيم داعش في سبتمبر عام 2014 قبل أن ينضم لفيلق الشام، الذي تم تشكيله برعاية تركية
وأوضحت المصادر الاستخباراتية أن البويضاني تلقى تدريبات متقدمة في بلدة تل رفعت مع نهاية عام 2014، ولاحقا شارك في معارك الجيش التركي ضد الأكراد شمالي سوريا
وكشفت المصادر أيضا أن البويضاني شارك في تصفية عدد من القيادات الكردية في قولت سوريا الديمقراطية، كما أشرف على عمليات تعذيب ونهب منازل الأكراد في شمال سوريا
و أفادت مصادر ليبية، الاثنين، بتنفيذ الجيش الوطني الليبي لسلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس
وتأتي الضربات الجوية للجيش الوطني الليبي بعد إعلان الناطق الرسمي للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية
عن وكالة الأنباء الليبية