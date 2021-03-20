المرأة التي استمات سيف الدين مخلوف في الدفاع عنها بالمطار متهمة بقرار قضائي بالارهاب

القضاء يقرر بعد التحقيق والبحث تحجير السفر على السيدة التي منعتها قوات الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي مؤخرا من السفر تطبيقا لإجراء « س17 » … وبذلك تصبح هذه المرأة بقرار قضائي متهمة بالارهاب وسفرها مشبوه…ويمثل خطرا على الأمن العام
هذا القرار القضائي يمنح لرجال أمن المطار تحية اكبار لوطنيتهم وروح المسؤولية والشرف… ويدين من دافعوا عن تلك المرأة وحاولوا تسفيرها باستعمال النفوذ…وأوهمو الرأي العام التونسي أنها ضحية ومظلومة… متسترين على تورطها في شبهات إرهابية معادية للوطن … فدافعوا عن الإرهاب وتستروا عليه
شكرا وبرافو لأبناء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل الأمنيين الذين هبو هبة الرجل الواحد لإنقاذ الوطن من براثن أعداء تونس الإعتدال…. تونس التسامح
النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الصفحة الرسمية