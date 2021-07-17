المحكمة العسكرية تصدر بطاقة جلب ثانية في حق المزاودي راشد الخياري المَحْمي من المشاشو

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أمس الجمعة، بطاقة جلب ثانية في حق النائب بالبرلمان المزاودي راشد الخياري، وفق ما أفاد به المحامي ياسين عزازة
وفي تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك اليوم السبت، اتهم عزازة، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، بالتستر على الخياري وتوفير الحماية له برفض تنفيذ القانون وبطاقة الجلب الصادرة عن القضاء
وكان النائب راشد الخياري، قد عاد للظهور بعد فترة من الغياب في بهو مجلس نواب الشعب يوم الخميس الماضي، كما عاود الظهور على صفحته بموقع فايسبوك لينفي ان يكون قد تحصن بالفرار طيلة الفترة الماضية، مؤكدا انه لا يوجد اي تتبع قانوني ضده
يذكر ان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدر يوم 22 آفريل 2021 ، بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري، على خلفية الاتهامات التي توجه بها إلى الرئيس قيس سعيد
يشار أن المزاودي الخياري، كان قد إتهم في فيديو مصور نشره على صفحته بفيسبوك يوم 20 آفريل 2021 ، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بـ: الخيانة
و زعم أن لديه وثائق تثبت تلقي سعيد أموالا بقيمة نحو 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية عن طريق مدير حملته الانتخابية، فوزي دعاس
للإنارة فإن شرطة المشيشي (المشاشو) وزير الداخلية بالنيابة لم تقم بواجبها ولم توقف المزاودي المذكور لأنه في حماية الإخواني الغنوشي