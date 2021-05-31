المحكمة الرياضية الدولية تصْفَعُ وديع الجري (الجَرْو) في قضية هلال الشابة

المحكمة الرياضية الدولية تنصف هلال الشابة وتقضي بإرجاع مبالغ الخطايا التي إستخلصها مكتب الرابطة
أصدرت اليوم المحكمة الرياضية الدولية أحكامها في خصوص القضايا الثلاث التي رفعتها إدارة هلال الشابة ضد قرارات اللجنة الوطنية للإستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم التي يرأسها وديع الجري (الجرو) في خصوص العقوبات التي إنجرّت عن التدوينات الفايسبوكية التي وقع نشرها على الصفحة الرسمية للفريق بين ماي و جوان 2020
وقد قضت المحكمة الرياضية الدولية لصالح هلال الشابة في جملة هذه القضايا معتبرة أن كل ما تم تدوينه على الصفحة الرسمية للفريق يندرج في إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور التونسي و تضمنها المعاهدات الدولية وقررت بناءا على ذلك إلغاء كل قرارات اللجنة الوطنية للإستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم وقضت بإرجاع مبالغ الخطايا التي إستخلصها مكتب الرابطة في هذا الخصوص و حمل المصاريف والغرامات القانونية على الجامعة التونسية لكرة القدم