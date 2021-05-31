المحكمة الرياضية الدولية تصْفَعُ وديع الجري (الجَرْو) في قضية هلال الشابة

31/05/2021 |

المحكمة الرياضية الدولية تنصف هلال الشابة وتقضي بإرجاع مبالغ الخطايا التي إستخلصها مكتب الرابطة

 

أصدرت اليوم المحكمة الرياضية الدولية أحكامها في خصوص القضايا الثلاث التي رفعتها إدارة هلال الشابة ضد قرارات اللجنة الوطنية للإستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم التي يرأسها وديع الجري (الجرو) في خصوص العقوبات التي إنجرّت عن التدوينات الفايسبوكية التي وقع نشرها على الصفحة الرسمية للفريق بين ماي و جوان 2020
وقد قضت المحكمة الرياضية الدولية لصالح هلال الشابة في جملة هذه القضايا معتبرة أن كل ما تم تدوينه على الصفحة الرسمية للفريق يندرج في إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور التونسي و تضمنها المعاهدات الدولية وقررت بناءا على ذلك إلغاء كل قرارات اللجنة الوطنية للإستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم وقضت بإرجاع مبالغ الخطايا التي إستخلصها مكتب الرابطة في هذا الخصوص و حمل المصاريف والغرامات القانونية على الجامعة التونسية لكرة القدم