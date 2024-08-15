المحكمة الإدارية : حجز ملف طعن السيد منذر الزنايدي للمفاوضة والتصريح بالحكم لتاريخ 18 أوت

تم بعون الله اليوم الترافع في ملف الطعن المرفوع في قرار هيئة الإنتخابات الذي سبق وأن صدر برفض ترشح السيد محمد المنذر الزنايدي
كما تعهدنا لدى الرأي العام بمتابعة مستجدات مواجهتنا لِلإخلالات التي إنبنى عليها هذا القرار إلى حدود التعسف في إستعمال السلطة والإنحراف بالإجراءات، فإننا نعلم الرأي العام بأن المحكمة تولت إصدار حكم تحضيري يقضي بالإطلاع على التزكيات التي إعتبرتها هيئة الإنتخابات مرفوضة
بعد تمام المرافعات في كل أوجه الطعون إنطلاقا من بطلان مقرر الهيئة عدد 544 وعدم دستوريته ومطابقته للمعايير الدولية وأيضا الوطنية إلى الرفض بناءا على التعسف في حساب وتقييم التزكيات والرفض الغريب لإعتماد التزكيات النيابة إلى التقدير الغامض للتزكيات الشعبية
نعلم الرأي العام بأن هيئة المحكمة الإدارية تولت حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم لتاريخ 18 أوت 2024
الفريق القانوني لحملة المترشح السيد منذر الزنايدي