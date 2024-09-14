المحكمة الإدارية تعيد ، بحكم بات ، المرشح منذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسية

في حكم بات ولا يقبل الطعن، قضت المحكمة الإدارية الخميس بقبول طعن المرشح البارز منذر الزنايدي وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي. ويضيف قرار المحكمة الزنايدي إلى قائمة المرشحين المقبولين، فيما ستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة (هيئة بوعسكر ) للانتخابات
أفاد مسؤول قضائي لوكالة الأنباء رويترز أن المحكمة الإدارية التونسية قضت الخميس بقبول طعن المرشح البارز منذر الزنايدي وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع
ومن الواضح أن القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية
وقال المتحدث باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة : قضت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية الخميس بقبول الطعن شكلا وأصلا الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات
وأكد إلى أن الحكم بات ولا يقبل الطعن
والثلاثاء قررت المحكمة أيضا إعادة عبد اللطيف المكي للسباق لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات (هيئة بوعسكر ) التي كانت رفضت ملفات الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات